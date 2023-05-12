В Турции заявили о движении сторон зерновой сделки к ее продлению

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Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке в Стамбуле прошла позитивно, стороны движутся к договоренности о продлении соглашения, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает CNN Turk.

«Мы движемся к соглашению о продлении зернового соглашения», — сказал он.

Россия и Украина по отдельности заключили соглашения с Турцией и ООН в июле 2022 года. Оно подразумевает вывоз зерна из украинских портов. Отдельно Россия договорилась с ООН, что организация будет способствовать снятию ограничений на экспорт российской продукции.

В последний раз действие сделки продлевали в середине марта, Россия согласилась сделать это только на 60 дней, срок истекает 18 мая. Остальные участники и западные государства призывают ее продлить. В Кремле в конце апреля заявили, что шансы на это невелики, так как часть сделки о снятии ограничений на российскую продукцию не выполняется.

МИД России перечислил пять «системных проблем», без решения которых продление сделки невозможно. Среди них переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством продовольствия и удобрений.

10 мая источник ТАСС сообщил, что, несмотря на разногласия, стороны договорились продлить зерновую сделку после 18 мая. По словам собеседника агентства, «есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен».

Замглавы МИДа Сергей Вершинин 11 мая заявил, что без консенсуса по части сделки по российскому экспорту до 18 мая сделка прекратит существование.