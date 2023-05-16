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Макрон исключил поставки Киеву способного достичь России оружия

Президент Макрон: Франция не поставляет Украине способное достичь территории России оружие

Франция оказывает Украине военную помощь, но не поставляет ей оружие, которое может достичь территории России, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять России. А значит, мы не поставляем оружие, которое позволило бы дотянуться до российской территории или атаковать Россию», — сказал Макрон (цитата по BFM TV).

При этом он подчеркнул, что Франция не берет на себя обязательство поставлять самолеты на Украину. «Я не говорил о самолетах, я говорил о ракетах и говорил об обучении», — уточнил президент.

Накануне, 14 мая Макрон встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. На той встрече французский лидер пообещал, что в ближайшие недели Париж обучит и вооружит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC. Кроме того, главы обоих государств согласились с необходимостью усилить коллективное санкционное давление на Россию.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Украине вооружения, позволяющего наносить удары по российской территории, будут означать вывод конфликта на новый уровень, который «не будет иметь ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности».

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Франция Украина поставки оружия
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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