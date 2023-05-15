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Не менее 2,5 тыс. человек пострадали от пожаров в Курганской области

Губернатор Шумков: из-за пожаров в Курганской области пострадали минимум 2,5 тыс. человек
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Курганской области более 2,5 тыс. человек получили выплаты как пострадавшие от природных пожаров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков после встречи с жителями населенных пунктов Юлдус, Логоушка и Смолино.

«Все пострадавшие по факту проживания получают по 10 тыс. руб. На сегодня уже выплаты получили более 2,5 тыс. человек», — сказал он (цитата по ТАСС).

Те, кто в результате пожара потерял единственное жилье, получат сертификат на приобретение жилья от Минстроя по цене 57,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Если жилье было не единственным, то выдадут по 500 тыс. руб. за счет правительства Курганской области. Тем, кто потерял дачный дом с регистрацией, выплатят по 100 тыс. руб.

В своем телеграм-канале Шумков сообщил, что посетил все населенные пункты, пострадавшие от пожаров, вместе с главой МЧС Александром Куренковым. Министр прибыл в регион 8 мая.

Пожары в Курганской области начались в апреле, они затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы. 10 мая в МЧС сообщили о ликвидации всех пожаров, угрожавших населенным пунктам. В тушении принимали участие свыше 1 тыс. спасателей и более 300 единиц техники, включая авиацию.

ТАСС сообщал со ссылкой на источник в экстренных службах, что огонь уничтожил более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений на территории региона. По данным агентства, при пожарах погиб 21 человек.

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Теги
Курганская область Вадим Шумков пожары пострадавшие лесные пожары
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