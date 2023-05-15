Следствие попросило запрет на определенные действия для мужа Блиновской

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 17:02
Зеленский заявил, что Украине нужно время для наступления Политика, 19:19
Суд не смог рассмотреть иск Дерипаски к Тинькову на ₽2 млрд Бизнес, 19:15
В армии Китая заявили о необходимости усиления из-за гибридных войн Политика, 19:15
В Дубае построят плавучий остров с медицинской инфраструктурой Недвижимость, 19:14
Кадыров сообщил о помощи украинских спецслужб в выкупе коня за $18 тыс. Политика, 19:01
Банк России спрогнозировал рост рынка ЦФА. Комментарии юристов Крипто, 19:00
Представитель Дерипаски опроверг сообщения о поездке бизнесмена в Китай Бизнес, 18:57
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Пригожин ответил на слова генерала о 15 годах за переход из армии в ЧВК Политика, 18:56
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 18:47
Рост в акциях «Соллерса» за четыре дня превысил 135% Инвестиции, 18:43
Сборная США выиграла третий матч подряд на чемпионате мира по хоккею Спорт, 18:42
Следствие попросило запрет на определенные действия для мужа Блиновской Общество, 18:39
Как крупные ретейлеры развивают культуру потребления российских вин Новая экономика, 18:36
Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертый круг на турнире в Риме Спорт, 18:32
Дело инстаблогеров ,  
0 

Следствие попросило запрет на определенные действия для мужа Блиновской

Следствие попросило суд запретить определенные действия для мужа Блиновской
Алексей Блиновский (справа)
Алексей Блиновский (справа) (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы)

Следствие попросило суд об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены Блиновской, Алексея, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.198, п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК).

По версии следствия, Блиновская привлекла своего мужа и «неустановленных лиц» в качестве соучастников-пособников, чтобы занизить доходы путем «дробления» бизнеса. Как считают в СК, Блиновский и неустановленные лица задействовали подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юрлиц, применяющих специальные налоговые режимы для занижения доходов.

Изначально Блиновский проходил свидетелем по делу о неуплате налогов его женой, сообщал РБК источник, близкий к СК. Собеседник ТАСС также говорил, что его допрашивали как свидетеля.

Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов 27 апреля. Блогер свою вину признала. 28 апреля ее отправили под домашний арест.

По данным прокуратуры, Блиновская «целенаправленно раздробила бизнес», чтобы платить налоги не по общей системе налогообложения, а по упрощенной. В итоге она не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Восемь причин добавить в рацион бобовые
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку

Часть этих средств — более 43 млн руб. — Блиновская легализовала. В частности, она купила автомобиль, который позже перешел в собственность мужа, оборудование для фирмы, учредителем которой являлся супруг, и товары для фирмы его сестры.

6 мая стало известно, что банковские счета Блиновских на сотни миллионов рублей арестованы. Глава СК Александр Бастрыкин 14 мая заявил, что блогер погасила только 10 млн руб. от своей задолженности. Защита ранее сообщила, что Блиновская перечислила в бюджет «значительную сумму».

Теги
Елена Блиновская уклонение от уплаты налогов неуплата налогов блогеры уголовное дело Следственный комитет
Материалы по теме
Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Общество
На счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей
Общество
Защита попросила отпустить Блиновскую из-под домашнего ареста
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter