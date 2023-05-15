Следствие попросило запрет на определенные действия для мужа Блиновской

Алексей Блиновский (справа) (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы)

Следствие попросило суд об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены Блиновской, Алексея, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.198, п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК).

По версии следствия, Блиновская привлекла своего мужа и «неустановленных лиц» в качестве соучастников-пособников, чтобы занизить доходы путем «дробления» бизнеса. Как считают в СК, Блиновский и неустановленные лица задействовали подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юрлиц, применяющих специальные налоговые режимы для занижения доходов.

Изначально Блиновский проходил свидетелем по делу о неуплате налогов его женой, сообщал РБК источник, близкий к СК. Собеседник ТАСС также говорил, что его допрашивали как свидетеля.

Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов 27 апреля. Блогер свою вину признала. 28 апреля ее отправили под домашний арест.

По данным прокуратуры, Блиновская «целенаправленно раздробила бизнес», чтобы платить налоги не по общей системе налогообложения, а по упрощенной. В итоге она не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб.

Часть этих средств — более 43 млн руб. — Блиновская легализовала. В частности, она купила автомобиль, который позже перешел в собственность мужа, оборудование для фирмы, учредителем которой являлся супруг, и товары для фирмы его сестры.

6 мая стало известно, что банковские счета Блиновских на сотни миллионов рублей арестованы. Глава СК Александр Бастрыкин 14 мая заявил, что блогер погасила только 10 млн руб. от своей задолженности. Защита ранее сообщила, что Блиновская перечислила в бюджет «значительную сумму».