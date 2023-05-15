Bloomberg сообщил о риске переизбытка в ЕС терминалов для СПГ

Фото: Norbert Fellechner / Getty Images

Европейские терминалы для импорта СПГ «на миллиарды евро» могут остаться не у дел из-за перенасыщения, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Так, Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) подсчитал, что, согласно одному из сценариев дальнейшего развития рынка газа, спрос на СПГ не увеличится, а, скорее, даже снизится. К 2030 году в ЕС может быть до 250 млрд куб. м неиспользуемых мощностей — это больше половины общего спроса на газ за 2021 год. Международное экономическое агентство (IEA) прогнозирует сокращение потребления газа на 45% в связи с использованием возобновляемых источников энергии. В таком случае часть терминалов останутся неиспользованными, а «миллиарды евро» окажутся потраченными впустую, отмечает Bloomberg.

Как указывает агентство, сейчас Европа все еще сфокусирована на преодолении энергетического кризиса, поэтому строит терминалы СПГ: Италия скоро откроет свой четвертый терминал, а Германия планирует создать четвертый плавучий терминал вблизи балтийского острова Рюген. Другие проекты запланированы в том числе в Эстонии и Греции.

«Если каждая страна будет стремиться обладать собственными мощностями для импорта, а рынки не будут работать в сотрудничестве, тогда, конечно, будет много невозвратных расходов», — заявил Оган Косе, управляющий директор Accenture Plc, специализирующийся на природном газе.

После начала специальной военной операции на Украине резко изменилась ситуация на рынке газа. Весной 2022 года Россия перевела расчеты за газ в рубли, после чего некоторые страны отказались от газа из России. Еврокомиссия говорила, что Россия перестала поставлять газ в 12 стран ЕС.

После этого Евросоюз нарастил поставки СПГ, став по итогам 2022 года крупнейшим покупателем сжиженного газа в мире (рост на 58%, до 101 млн т), свидетельствовали данные агентства Refinitiv. В апреле 2023 года его импорт в ЕС достиг нового рекорда, составив 12,78 млрд куб. м (эквивалент 9,5 млн т). В целом по Евросоюзу газовые хранилища сейчас заполнены на 59,6%, показали данные Gas Infrastructure Europe. В числе лидеров среди отдельных стран-членов — Португалия (95,9%), Швеция (95,2%) и Испания (89,3%).

Вместе с тем увеличилось и количество строящихся терминалов: так, Spiegel в ноябре писал, что Германия планирует построить шесть плавучих СПГ.

