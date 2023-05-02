Импорт СПГ в ЕС достиг нового рекорда

Поставки СПГ в ЕС в апреле составили 9,5 млн т. Предыдущий месячный рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года

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Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в апреле 2023 года составил 12,78 млрд куб. м (эквивалент 9,5 млн т), следует из данных Gas Infrastructure Europe. Это выше предыдущего максимума, зафиксированного в декабре 2022 года, когда показатель составлял 9,34 млн т. По итогам всего 2022 года ЕС импортировал 94,73 млн т СПГ, что также является рекордным показателем, отмечали аналитики Kpler.

В то же время импорт СПГ в Азии снизился, составив в целом 20,86 млн т после 22,23 млн т в марте, пишет Reuters. Снижение показателя связано с сокращением закупок Китая и Японии, отмечает агентство. Импорт же СПГ в Европу демонстрирует рост третий месяц подряд, говорится в заметке.

В целом по Евросоюзу газовые хранилища сейчас заполнены на 59,6%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. В числе лидеров среди отдельных стран-членов — Португалия (95,9%), Швеция (95,2%) и Испания (89,3%).

Европейский союз резко увеличил закупки СПГ в 2022 году — на фоне сокращения поставок трубопроводного газа из России. Прошлой весной Москва перевела расчеты для европейских стран в рубли, с чем некоторые государства ЕС не согласились и поставки туда прекратились, а в сентябре произошел подрыв на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

По итогам 2022 года Евросоюз стал крупнейшим покупателем СПГ в мире, обогнав Китай, Японию и Южную Корею. По оценке Kpler, чуть менее половины (41%) всех поставок СПГ в Европу в 2022 году обеспечили США, которые являются крупнейшим экспортером этого вида топлива на континент. Нарастила поставки и Россия, поставив за 2022 год в общей сложности 15,12 млн т и обогнав по этому показателю Катар (13,45 млн т).

Российский трубопроводный газ и СПГ не попали под санкции ЕС, однако в Брюсселе планируют создать механизм, который позволит блокировать поставки сжиженного природного газа из России без введения ограничительных мер, писал Bloomberg.

Агентство в середине апреля указывало, что мировой рынок перенасыщен природным газом и цены на него будут снижаться и в Европе, и в Азии в ближайшее время. Такой тенденции способствовали теплая зима и усилия государств ЕС по сокращению потребления газа. Кроме того, влияние на цены может оказать и тот факт, что в этому году газовые хранилища в Европе могут быть заполнены раньше обычного — в конце августа.