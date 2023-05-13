Минобороны: штурмовики взяли под контроль квартал на северо-западе Артемовска

Минобороны заявило о контроле над кварталом на северо-западе Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские штурмовые отряды взяли под контроль квартал в северо-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), заявило Минобороны России в ежедневной сводке.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки на донецком направлении уничтожено более 285 украинских военных и иностранных наемников, на херсонском направлении — до 20 бойцов ВСУ, на купянском направлении — до 170. Потери украинской стороны на южно-донецком и запорожском направлениях составили более 155 военных убитыми и ранеными.

В районе Краматорска ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, склад боеприпасов украинской армии ликвидирован также в Николаеве. В районе Купянска Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Накануне Минобороны сообщало о боях в западной части Артемовска и отмечало, что подразделения ВДВ «пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах». Ведомство рассказало, что российские военные «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж около Берховского водохранилища с «учетом выгодных условий». Водохранилище находится севернее Артемовска.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении ВСУ в Бахмуте. Ранее об этом говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Подразделения ЧВК участвуют в штурме города.