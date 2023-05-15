Посол России заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Словакия модернизирует свои военные объекты под стандарты НАТО и не против увеличить присутствие контингента военного блока на своей территории, заявил в интервью «Известиям» посол России в стране Игорь Братчиков.

По его словам, в настоящее время в республике единовременно может находиться до 3 тыс. военнослужащих НАТО, однако страна рассчитывает увеличить их количество. «Нынешнее словацкое правительство неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент», — подчеркнул он.

Также дипломат отметил, что Братислава поставляет оружие Украине в нарушение российско-словацких соглашений, согласно которым однозначно запрещается передача ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя.

После начала российской спецоперации на Украине Словакия присоединилась к санкциям против Москвы и начала поставлять Киеву оружие, включая советские и российские образцы. Так, в апреле Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Взамен США обещали поставить 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper, а также противотанковые управляемые ракеты Hellfire.

Помимо этого, с начала конфликта Братислава передала Киеву несколько систем ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов марки «Ми», а также несколько гаубиц «Зузана-2», отмечают «Известия».

Москва неоднократно выступала против поставок оружия Киеву. В Кремле, комментируя решение Словакии передать Украине МиГ-29, заявили, что это можно интерпретировать способом утилизировать старую военную технику.