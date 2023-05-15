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Посол заявил о готовности снять ограничения в торговле с Белоруссией

Посол Крутой: Россия готова снять ограничения на поставки некоторых товаров из Белоруссии

Россия готова снять ограничения на поставки некоторых видов белорусских товаров на российский рынок. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь — 1».

Крутой сообщил, что в России реализуются федеральные программы по обновлению парка в сфере электротранспорта и классических автобусов. В связи с этим стала актуальна тема поставок пассажирской техники, в чем, уверен посол, Белоруссия сможет предложить свои модели.

«Мы договорились, что в ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень еще по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения <...>. Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять», — сказал Крутой.

Крутой добавил, что на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым обсуждалась тема защиты общего союзного рынка в связи с демпингом третьих стран и параллельным импортом. Он подчеркнул, что для Белоруссии «критически важный сегмент — это машиностроение». Посол добавил, что белорусские власти хотят сохранить «хотя бы доли наших предприятий по поставкам в России».

22 сентября 2022 года Белоруссия временно запретила вывозить за пределы страны автомобили для продажи. Запрет в том числе затронул экспортные процессы со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия. В частности, Белоруссия запретила экспортировать самолеты, вертолеты и беспилотники, железнодорожные и трамвайные вагоны, а также легковые автомобили и другие моторные транспортные средства.

В июне Bloomberg сообщал, что Белоруссия впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении. При этом ВВП последней в 60 раз больше белорусского. Минск нарастил торговлю с Москвой после санкций и ограничений на импорт из других стран.

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