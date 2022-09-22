Белоруссия на полгода запретит вывоз автомобилей и смартфонов
Белоруссия с 23 сентября временно запретит вывозить за пределы страны автомобили для продажи и длинный список промышленных товаров, говорится в постановлении первого заместителя премьер-министра страны Николая Снопкова на национальном правовом портале.
Запрет будет действовать полгода и в том числе затронет экспортные процессы со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия.
Всего в список запрещенных к вывозу вошло более 250 позиций, среди них:
- легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, в том числе грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные машины;
- смартфоны, фотоаппараты и пленка;
- вычислительные машины и их блоки;
- самолеты, вертолеты и беспилотники;
- различные суда и корабли;
- железнодорожные и трамвайные вагоны;
- электрические двигатели и генераторы (кроме электрогенераторных установок);
- холодильники, стиральные машины с отжимом, пылесосы;
- медицинские товары, в том числе саморассасывающиеся нити для хирургических и стоматологических швов (кетгут хирургический стерильный) и материал для пломб;
- одноразовые халаты, ампулы, различные емкости для фармпродукции;
- паровые котлы;
- лифты, эскалаторы и конвейеры;
- сельскохозяйственные машины и др.
В документе предусмотрен ряд исключений. Временный запрет не распространяется на товары с сертификатом или актом экспертизы, которые подтверждают, что они были произведены в Белоруссии или России. Также запрет не коснется товаров, вывозимых из Белоруссии по разовым лицензиям Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, перемещаемые между частями территории России транзитом через Белоруссию, а также вывозимые из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, «в том числе транзитом через территории иных государств».
В июне Bloomberg сообщил, что Белоруссия впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении ВВП ФРГ в 60 раз больше белорусского, отметило агентство. Минск нарастил торговлю с Москвой после санкций и ограничений на импорт из других стран.