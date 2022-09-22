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Белоруссия на полгода запретит вывоз автомобилей и смартфонов

В список запрещенных к вывозу из республики товаров вошли самолеты, электродвигатели, медицинские изделия, а также машины для обработки почвы. Ограничение распространяется и на Россию и будет действовать полгода
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Белоруссия с 23 сентября временно запретит вывозить за пределы страны автомобили для продажи и длинный список промышленных товаров, говорится в постановлении первого заместителя премьер-министра страны Николая Снопкова на национальном правовом портале.

Запрет будет действовать полгода и в том числе затронет экспортные процессы со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия.

Всего в список запрещенных к вывозу вошло более 250 позиций, среди них:

  • легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, в том числе грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные машины;
  • смартфоны, фотоаппараты и пленка;
  • вычислительные машины и их блоки;
  • самолеты, вертолеты и беспилотники;
  • различные суда и корабли;
  • железнодорожные и трамвайные вагоны;
  • электрические двигатели и генераторы (кроме электрогенераторных установок);

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  • холодильники, стиральные машины с отжимом, пылесосы;
  • медицинские товары, в том числе саморассасывающиеся нити для хирургических и стоматологических швов (кетгут хирургический стерильный) и материал для пломб;
  • одноразовые халаты, ампулы, различные емкости для фармпродукции;
  • паровые котлы;
  • лифты, эскалаторы и конвейеры;
  • сельскохозяйственные машины и др.

В документе предусмотрен ряд исключений. Временный запрет не распространяется на товары с сертификатом или актом экспертизы, которые подтверждают, что они были произведены в Белоруссии или России. Также запрет не коснется товаров, вывозимых из Белоруссии по разовым лицензиям Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, перемещаемые между частями территории России транзитом через Белоруссию, а также вывозимые из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, «в том числе транзитом через территории иных государств».

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В июне Bloomberg сообщил, что Белоруссия впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении ВВП ФРГ в 60 раз больше белорусского, отметило агентство. Минск нарастил торговлю с Москвой после санкций и ограничений на импорт из других стран.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Белоруссия Автомобили временный запрет вывоз
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