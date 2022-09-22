Белоруссия на полгода запретит вывоз автомобилей и смартфонов

В список запрещенных к вывозу из республики товаров вошли самолеты, электродвигатели, медицинские изделия, а также машины для обработки почвы. Ограничение распространяется и на Россию и будет действовать полгода

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Белоруссия с 23 сентября временно запретит вывозить за пределы страны автомобили для продажи и длинный список промышленных товаров, говорится в постановлении первого заместителя премьер-министра страны Николая Снопкова на национальном правовом портале.

Запрет будет действовать полгода и в том числе затронет экспортные процессы со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия.

Всего в список запрещенных к вывозу вошло более 250 позиций, среди них:

легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, в том числе грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные машины;

смартфоны, фотоаппараты и пленка;

вычислительные машины и их блоки;

самолеты, вертолеты и беспилотники;

различные суда и корабли;

железнодорожные и трамвайные вагоны;

электрические двигатели и генераторы (кроме электрогенераторных установок);

холодильники, стиральные машины с отжимом, пылесосы;

медицинские товары, в том числе саморассасывающиеся нити для хирургических и стоматологических швов (кетгут хирургический стерильный) и материал для пломб;

одноразовые халаты, ампулы, различные емкости для фармпродукции;

паровые котлы;

лифты, эскалаторы и конвейеры;

сельскохозяйственные машины и др.

В документе предусмотрен ряд исключений. Временный запрет не распространяется на товары с сертификатом или актом экспертизы, которые подтверждают, что они были произведены в Белоруссии или России. Также запрет не коснется товаров, вывозимых из Белоруссии по разовым лицензиям Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, перемещаемые между частями территории России транзитом через Белоруссию, а также вывозимые из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, «в том числе транзитом через территории иных государств».

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В июне Bloomberg сообщил, что Белоруссия впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении ВВП ФРГ в 60 раз больше белорусского, отметило агентство. Минск нарастил торговлю с Москвой после санкций и ограничений на импорт из других стран.