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В «Роскосмосе» заявили о неизменности «Венеры-Д» после выхода из нее США

«Роскосмос»: отказ США от сотрудничества никак не повлиял на задачи миссии «Венера-Д»

Отказ США сотрудничать с Россией по космическим исследованиям Венеры никак не повлиял на задачи миссии, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

Как заявили в госкорпорации, миссия «Венера-Д» заключается в дистанционных и контактных исследованиях атмосферы планеты, а также изучении возможности возврата на Землю образцов грунта и аэрозолей.

«Накоплен большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава грунта на поверхности планеты. Однако многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры <...> остались нерешенными», — уточнили в пресс-службе.

В «Роскосмосе» добавили, что «Венера-Д» станет продолжением исследований, которые уже проводились космическими аппаратами в 1960-1990-е годы.

В марте 2021 года научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый сообщил о начале проектирования межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая должна стать первым аппаратом для запуска на планету. Он добавил, что основные контуры венерианской программы выяснятся в ходе проектирования.

На данный момент она включает три миссии: «Венера-Д» в 2029 году предполагает изучение поверхности, атмосферы и внутреннего строения Венеры, затем в июне 2031 года продолжатся эти исследования на более глубоком уровне. Третья миссия в июне 2034 года должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и грунта с Венеры.

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11 мая «Роскосмос» сообщил о начале проработки миссии «Венера-В», цель которой — доставить образцы грунта и атмосферы с планеты на Землю. Концепция предполагает запуск новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов

Теги
Венера Роскосмос космос США
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