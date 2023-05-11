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«Роскосмос» и РАН запланировали миссию по доставке грунта с Венеры

«Роскосмос» запланировал с РАН совместную миссию «Венера-В» по доставке образцов грунта

Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) ведут проработку миссии «Венера-В», цель которой — доставить образцы грунта и атмосферы с Венеры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Специалистами Госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры (миссия «Венера-В»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Концепция миссии предполагает запуск новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов, добавили в «Роскосмосе».

В марте 2021 года научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый сообщил, что в России приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Она должна стать первым аппаратом, который страна запустит на Венеру.

Основные контуры венерианской программы, как добавил академик, выяснятся в ходе проектирования. Пока программа включает три миссии: первая, «Венера-Д», в 2029 году предполагает изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры; вторая в июне 2031 года продолжит эти исследования. А третья в июне 2034 года должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с этой планеты.

Теги
Венера Роскосмос РАН грунт космос
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