NASA отправит две миссии на Венеру после 30 лет перерыва

NASA одобрило две миссии на Венеру, которые станут первыми для США после более чем 30-летнего перерыва. Об этом заявил заместитель администратора NASA по науке Томас Зурбухен.

«Мы активизируем нашу программу по планетарной науке, интенсивно исследуя мир, который NASA не посещало более 30 лет», — сказал он.

Экспедиции должны отправиться на Венеру в 2028–2030 годах. На каждую NASA потратит около $500 млн.

В феврале 2020 года управление предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру. После проведения экспертной оценки были окончательно выбраны две из них: DAVINCI + и VERITAS.