На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения. Тревога была объявлена в регионах с 00:27 мск.

Воздушную тревогу регулярно объявляют на Украине после начала российской военной операции. Ночью 14 мая она была объявлена на всей территории страны, первые сигналы начались около 2:40 мск в восточных и южных областях, через 20 минут тревогу распространили на центральные регионы. К 3:40 она стала звучать и в западных областях Украины.

В ночь на 14 мая Никопольский район Днепропетровской области подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии, сообщал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получили объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил об ударах по территории региона, повреждении объекта транспортной инфраструктуры, нескольких домов и здания общежития.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Президент Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в частности, на взрыв на Крымском мосту. Руководство Украины отрицает причастность к этому инциденту.