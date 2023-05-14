В трех областях Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Николаевской и Днепропетровской областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В ночь на 14 мая на всей территории Украины звучала воздушная тревога, объекты инфраструктуры повреждены как минимум в трех областях — Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. В Тернополе несколько раз за ночь звучали взрывы

В ночь на 14 мая Никопольский район Днепропетровской области Украины подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии, сообщал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получили объект инфраструктуры и транспортное предприятие, пострадавших нет.

О повреждении объекта критической инфраструктуры из-за обстрела сообщил и глава администрации Николаевской области Виталий Ким. Объект находится в городе Очаков.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал в телеграм-канале об ударах по территории региона, повреждении объекта транспортной инфраструктуры, здания общежития и нескольких домов.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в ряде регионов, в том числе Киевской области и Киеве, работала система ПВО. В Тернопольской области прогремели несколько взрывов; глава областной администрации Владимир Труш сообщил, что в результате удара были повреждены складские помещения, которые принадлежат коммерческим и религиозным организациям. Пострадали два человека. Взрывы также произошли в Сумской области и Харькове.

Предыдущей ночью тревогу также объявляли в украинских регионах, в Киевской и Львовской областях работала ПВО. В Хмельницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры, несколько человек пострадали. В Николаеве после ударов произошло возгорание в пятиэтажном доме и на одном из предприятий, также было несколько пострадавших.

Минобороны России заявляет, что не атакует гражданские объекты. Ведомство неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Путин называл их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к этому.