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В ООН призвали Израиль и Палестину соблюдать прекращение огня

Генсек ООН Гутерреш призвал Палестину и Израиль соблюдать режим прекращения огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Палестину и Израиль соблюдать режим прекращения огня, его слова передал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствует достигнутое прошлой ночью соглашение о прекращении огня в Израиле и Газе. <...> Он призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

Гутерреш отметил роль Египта, при посредничестве которого был согласован режим прекращения огня, а также США, Катара и Ливана. Генсек «повторяет, что только устойчивое политическое решение, достигнутое путем переговоров, приведет к прочному миру».

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня вечером 13 мая. Соглашение подразумевает также прекращение нападений на мирных жителей. Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви при этом говорил, что Израиль добился «значительных достижений» во время боевых действий, а продолжающийся огонь со стороны палестинцев «позволяет <...> добиваться дальнейших успехов».

Несмотря на достигнутое соглашение, Израиль и Палестина продолжили ракетные удары друг по другу. ««В ответ на ракетный обстрел из сектора Газа самолеты ЦАХАЛ недавно атаковали две ракетные установки <...> в секторе Газа», — сообщила израильская армия.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ходе операции «Щит и стрела» уничтожило в секторе Газа все руководство «Исламского джихада». Он назвал это идеальной работой. 

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12 мая израильские военные возобновили удары по объектам группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) в секторе Газа. Вечером 10 мая по территории Израиля было выпущено почти 300 ракет, часть из них сбила система ПВО «Железный купол».

Теги
ЦАХАЛ Израиль Палестина ООН обстрелы
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