Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили десятки ракет

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На юге Израиля зафиксированы ракетные прилеты со стороны сектора Газа, всего выпущено более 20 ракет, сообщает израильский национальный портал Arutz Sheva.

Сначала сирена звучала в приграничных городах Сдерот, Ашкелон, Ашдод, которые находятся на юге Израиля. Через полчаса сообщения о воздушной тревоге поступили из некоторых районов Тель-Авива. Система «Железный купол» была активирована для перехвата ракет.

В Сдероте одна из ракет попала в дом. На текущий момент нет сведений о пострадавших, хотя зафиксировано значительное разрушение здания.

Представители ЦАХАЛа заявили, что в ответ обстреляли позиции ракетных установок и минометом «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России).

3 мая между Израилем и палестинцами достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и ООН. Al Jazeera писала о том, что Израиль нанес ракетный удар по сектору Газа. Минздрав Палестины заявил, что погибли девять человек, среди них был россиянин.