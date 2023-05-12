Израиль возобновил удары по сектору Газа

Израильские военные возобновили удары по объектам «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

10 мая на юге Израиля зафиксировали ракетные прилеты со стороны сектора Газа, всего было выпущено более 20 ракет. В Сдероте одна из ракет попала в дом. Израильские военные в ответ обстреляли позиции «Исламского джихада».

Вечером того же дня по территории Израиля было выпущено почти 300 ракет, часть из них была сбита системой ПВО «Железный купол». Три ракеты упали в населенных пунктах, остальные не нанесли ущерба. В городе Ашкелон на юге страны пострадали восемь человек.

Утром 11 мая израильская армия сообщила, что нанесла удар по командиру ракетных войск «Исламского джихада». По данным военных, он «принимал значительное участие в ракетном обстреле Израиля».

Как уточняет Al Jazeera, речь идет об Али Гали. Израильские военные обстреляли верхний этаж здания жилого комплекса в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего погибли несколько человек, в том числе командир «Исламского джихада». Его смерть подтвердили и сами боевики.