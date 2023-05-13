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Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня в 22:00 мск
Ашдод, Израиль
Ашдод, Израиль (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в субботу, 13 мая, в 21:00 (22:00 мск). Об этом сообщает AlQahera News в своем Twitter и Extra News в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России).

Соглашение, заключенное при посредничестве Египта, также включает обязательство о прекращении нападений на мирных жителей и сноса домов. Как уточняет Al Jazeera со ссылкой израильских чиновников, усилия Египта по посредничеству в прекращении огня все еще продолжаются, но Израиль исключил условия, представленные «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в России) на переговорах.

Израильская сторона настаивает на полном прекращении атак, в то время как «Исламский джихад» требует прекратить убийства своих членов. Начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви сказал, что Израиль добился «значительных достижений» во время боевых действий и продолжающийся огонь палестинцев «позволяет <...> продолжать добиваться дальнейших успехов». «Мы готовы продолжать наносить точечные и нарастающие удары», — добавил Халеви.

12 мая израильские военные возобновили удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газа. 10 мая на юге Израиля были зафиксированы ракетные прилеты со стороны сектора Газа, всего было выпущено более 20 ракет. В Сдероте одна из них попала в дом. Израильские военные в ответ обстреляли позиции «Исламского джихада». Вечером того же дня по территории Израиля было выпущено почти 300 ракет, часть из них была сбита системой ПВО «Железный купол». Три ракеты упали в населенных пунктах, остальные ничего не повредили.

В прошлый раз режим прекращения огня был принят 3 мая при посредничестве Египта, Катара и ООН.

Теги
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