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Нетаньяху объявил об уничтожении руководства «Исламского джихада» в Газе

Премьер Израиля Нетаньяху сообщил об уничтожении руководства «Исламского джихада» в Газе
Стороны договорились о прекращении огня с вечера 13 мая после нескольких дней взаимных ракетных обстрелов. Власти Израиля заявляли, что в рамках соглашения не пошли на уступки террористической группировке
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции «Щит и стрела» уничтожила в секторе Газа все руководство «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация), заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Была проведена действительно идеальная работа», — сказал он.

По словам Нетаньяху, израильские военные уничтожили все руководство группировки в Газе, ее 17 командных центров, ликвидировали десятки террористов и вывели из строя противотанковые отряды.

«Исламский джихад» — военизированная группировка, которая хочет создать независимое палестинское исламское государство и уничтожить Израиль. Была создана в 1970-х годах и запрещена в Израиле, России, США, странах ЕС и ряде других государств.

Израиль объявил об операции «Щит и стрела» против террористов в Газе в ночь на 9 мая. Это стало ответом на обстрелы израильской территории. В течение последних дней, пока происходили взаимные обстрелы, при посредничестве Египта велись переговоры о прекращении огня.

Стороны договорились о нем с 22:00 13 мая. Это подтверждал лидер «Исламского джихада» в Газе Мохаммед аль-Хинди, передавала Al Jazeera, а также министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Последний сообщил, что израильская сторона не пошла на какие-либо уступки группировке.

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Как отмечает The Times of Israel, «Исламский джихад» настаивал на возвращении тела своего высокопоставленного члена Хадера Аднана, который скончался в израильской тюрьме после длительной голодовки, а также требовал от Израиля взять на себя обязательство прекратить целенаправленное убийство лидеров группировки. Власти Израиля исключали выполнение таких условий, но обещали, что «на тишину ответят тишиной», отмечала Al Jazeera.

В достигнутом соглашении стороны договорились «прекратить нацеливаться на мирных жителей и прекращать разрушать дома», отмечает телеканал Kan. Он назвал формулировку «расплывчатой» и позволяющей Израилю утверждать, что он не соглашался уничтожать лидеров «Исламского джихада».

После вступления в силу режима прекращения огня в ночь на 14 мая произошли короткие обстрелы из Газы и ответные удары Израиля, но в течение дня соглашение, судя по ситуации, соблюдалось, отмечает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, в ходе пятидневных боев по Израилю в общей сложности было выпущено 1200 ракет, погибли два человека.

Нетаньяху объявил об уничтожении руководства «Исламского джихада» в Газе
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В результате ответных ударов по Газе, по данным израильской армии, жертвами среди палестинских мирных жителей стали десять человек. В Минздраве Газы заявили о 33 погибших и 151 пострадавшем. В то же время в Армии обороны Израиля отметили, что некоторые палестинцы погибли в результате падения ракет в Газе, выпущенных «Исламским джихадом».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль сектор Газа Биньямин Нетаньяху прекращение огня исламский джихад
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