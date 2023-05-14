Доходность по бондам в китайских юанях выросла до 6%

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Доходность банковских вкладов и долговых бумаг в юанях за последние полгода выросла с 1 до 3% по депозитам и до 4–6% по облигациям, следует из данных в «Обзоре рисков финансовых рынков» от Центробанка России. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

В регуляторе отметили тенденцию увеличения доли юаня в расчетах за внешнеэкономические операции, на внутреннем биржевом и внебиржевом рынках. С марта 2022 года по март 2023 года российские экспортеры нарастили объем месячных операций в китайских юанях с $0,5 млрд до $6,9 млрд, а импортеры — с $1,4 млрд до $7,7 млрд. Доля китайского юаня в структуре экспорта составила 18%, а в структуре импорта — 27%.

В апреле этого года на биржевом спот-рынке доля юаня увеличилась до 36,1%, на внебиржевом — до 22,3%. В конце прошлого года она составляла 31,5 и 17,6% соответственно.

На фоне роста спроса на юань все больше банков стали делать доступными вклады в этой валюте. По информации «Банки.ру», такой продукт есть почти у 100 кредитных организаций. Ставки составляют 3,2–3,5% годовых.

Более высокие ставки доступны инвесторам на долговом рынке. Доходность двух-трехлетних облигаций эмитентов первого эшелона составляет 3,7–4% годовых, четырех-пятилетних — 3,5–6,4% годовых.

В начале апреля агентство Bloomberg проанализировало ежедневные отчеты о транзакциях на Московской бирже и заметило, что китайский юань стал самой торгуемой валютой в России, заменив доллар. Впервые юань обошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной. По данным агентства, до начала военных действий на Украине объем торгов юанем на российском рынке «был ничтожным».

В конце марта Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По данным ЦБ, за 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%.