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BFMTV сообщил о визите Зеленского во Францию после поездки в Германию

BFMTV: Зеленский после визита в Италию и Германию приедет во Францию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский приедет во Францию до конца дня 14 мая, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Программа поездки не уточняется. Французские власти официально не подтвердили информацию о предстоящем визите.

Сейчас Зеленский находится в Германии. Это первый визит украинского президента в страну с начала российской военной операции на Украине. В Германии Зеленский встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

По итогам встречи с последним Зеленский заявил, что Киев работает над созданием «коалиции истребителей» и цель его визитов в европейские страны состоит частично в этом. Шольц в свою очередь повторил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Накануне, 13 мая, Зеленский посетил Рим. Он встретился с президентом Серджо Маттареллой и поблагодарил его за «последовательную позицию по поддержке Украины» и военную помощь. Также президент Украины получил аудиенцию у папы римского Франциска и провел переговоры с премьер-министром страны Джорджей Мелони. По итогам разговора с ней он заявил, что «есть очень важные решения по защите <...> неба».

Теги
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Владимир Зеленский Франция Германия Италия Олаф Шольц Франк-Вальтер Штайнмайер
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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