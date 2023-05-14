Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
WSJ узнала о готовности НАТО предложить Киеву помощь, но не членство Политика, 17:39
Российский боксер выиграл золото на чемпионате мира в Ташкенте Спорт, 17:32
Глава МИД Германии Бербок пошутила про одни на двоих наушники с Кулебой Политика, 17:24
Сборная России по хоккею потеряла второго капитана в майском турне Спорт, 17:14
В результате обстрела Донецка погиб один человек Политика, 17:12
В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента Политика, 17:11
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 17:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Коммерсантъ» узнал о восстановлении спроса на аренду магазинов и офисов Бизнес, 17:05
Бастрыкин назвал «мизерной» погашенную Блиновской часть задолженности Бизнес, 16:51
В Забайкалье мост разорвало ветром спустя сутки после ремонта Общество, 16:49
Зеленский исключил парламентские выборы на Украине при военном положении Политика, 16:44
Во Франции матч с ЛГБТ-акцией задержали из-за вызова саперов на стадион Спорт, 16:21
Зеленский оценил риск сокращения помощи при неудачном наступлении Политика, 16:13
Самолеты и пожарный поезд направили для тушения пожара в Зауралье Общество, 16:08
Военная операция на Украине ,  
0 

В результате обстрела Донецка погиб один человек

Мужчина погиб в Донецке в результате обстрела

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Кулемзина, при обстреле также получила ранения местная жительница 1978 года рождения.

Кроме того, повреждены кровли, остекление двух частных домов на улице Степной, а также газовая труба. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 21:00 13 мая до 9:00 14 мая (время совпадает с мск) в направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов было выпущено 28 снарядов калибром 155 мм.

В период с 12:16 до 14:16 по городу было выпущено 58 снарядов того же калибра. Как передавал ТАСС со ссылкой на силовые структуры, наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы в западной части города, в том числе в частном секторе в Петровском районе.

С начала месяца Донецк несколько раз подвергался атакам. 7 мая из-за этого были обесточены населенные пункты Александровка и Кременец, расположенные в черте города. 28 апреля, по словам мэра Алексея Кулемзина, в результате обстрела Донецка погибли девять человек, еще 16 пострадали.

В результате обстрела Донецка погиб один человек
В результате обстрела Донецка погиб один человек

Читайте на РБК Pro
Как не дать сожалениям испортить жизнь: объясняет Дэниел Пинк
Какая популярная диета опасна для сердца
Восемь причин добавить в рацион бобовые
Почему компании в России любят навязчивый сервис и что с этим делать
Теги
Донецк обстрел погибшие
Материалы по теме
В ДНР заявили о 50 выпущенных по Донецку украинских снарядах за два часа
Политика
Мэр Донецка сообщил об обесточенных населенных пунктах после обстрелов
Политика
Мэр Донецка сообщил о повреждениях из-за обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter