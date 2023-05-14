В результате обстрела Донецка погиб один человек

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Кулемзина, при обстреле также получила ранения местная жительница 1978 года рождения.

Кроме того, повреждены кровли, остекление двух частных домов на улице Степной, а также газовая труба. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 21:00 13 мая до 9:00 14 мая (время совпадает с мск) в направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов было выпущено 28 снарядов калибром 155 мм.

В период с 12:16 до 14:16 по городу было выпущено 58 снарядов того же калибра. Как передавал ТАСС со ссылкой на силовые структуры, наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы в западной части города, в том числе в частном секторе в Петровском районе.

С начала месяца Донецк несколько раз подвергался атакам. 7 мая из-за этого были обесточены населенные пункты Александровка и Кременец, расположенные в черте города. 28 апреля, по словам мэра Алексея Кулемзина, в результате обстрела Донецка погибли девять человек, еще 16 пострадали.