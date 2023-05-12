Женщина подорвалась на мине в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: в Петровском районе на мине подорвалась женщина
Женщина 1960 года рождения подорвалась в Донецке на мине «Лепесток». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Инцидент произошел в Петровском районе города, на улице Вельяминова. Женщина скончалась.
В марте у села Сушаны в Белгородской области на мине подорвалась машина Росгвардии. Пострадали три сотрудника брянского СОБРа — командир отделения и двое бойцов, а также взрывотехник ОМОНа. У всех легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.