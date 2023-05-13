В Белгородской области под обстрел попало село Графовка
Губернатор Белгородской области Гладков: под обстрел ВСУ попало село Графовка
Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Графовка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», — заявил Гладков.
По его словам, глава района Андрей Миськов находится на месте происшествия и проводит обход территории.
Материал дополняется.