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В Белгородской области под обстрел попало село Графовка

Губернатор Белгородской области Гладков: под обстрел ВСУ попало село Графовка

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Графовка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», — заявил Гладков.

По его словам, глава района Андрей Миськов находится на месте происшествия и проводит обход территории.

Материал дополняется.

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