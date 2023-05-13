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Власти Хмельницкой, Киевской областей и Николаева сообщили о взрывах

В Хмельницкой, Киевской, Львовской областях и Николаеве прогремели взрывы
В Киевской области работала система ПВО. Взрывы также прогремели во Львовской области на западе Украины
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, сообщила администрация региона в своем Telegram и призвала жителей оставаться в укрытиях.

В ночь на 13 мая взрывы произошли также в Николаеве. Глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что после этого возникли пожары, один из них — в пятиэтажном доме. Пострадали три человека. Огонь ликвидировали, воздушную тревогу в городе отменили.

В Киевской области работала система противовоздушной обороны; власти призвали жителей оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Позднее тревогу также отменили.

Как передает «Зеркало недели», звуки взрывов были слышны и в Львовской области на западе Украины. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в своем Telegram о работе ПВО.

Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют регулярно после начала военных действий и ввода российских войск, власти регионов сообщают о взрывах и работе ПВО.

Российское Минобороны заявляет, что не атакует гражданские объекты. Ведомство неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность Киева к этому отрицают.

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Украина взрывы Воздушная тревога Киевская область Николаев Львовская область
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