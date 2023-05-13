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Взрыв объекта критической инфраструктуры в Хмельницком. Видео

Кадры взрыва объекта критической инфраструктуры в Хмельницком на Украине

Взрыв объекта критической инфраструктуры в Хмельницком. Видео
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В ночь на 13 мая в Хмельницкой области произошел удар по объекту критической инфраструктуры, об этом сообщила военная администрация региона в телеграм-канале. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин заявил, что есть пострадавшие. Видео взрыва опубликовал телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Как уточняет портал «Военное обозрение», ракетный удар был нанесен по территории завода «Катион», на котором производилась промышленная электроника. На этом предприятии также находился склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.

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