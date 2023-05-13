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Возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского в Италию

В Риме у Колизея прошла акция протеста против визита Владимира Зеленского в Италию

В день визита украинского президента Владимира Зеленского в Италию Коммунистический молодежный фронт вышел с акцией протеста у Колизея в Риме. Демонстранты развернули красный баннер с белой надписью, которая гласила: «Зеленскому здесь не рады». Об этом сообщает Quotidiano Nazionale.

«Зеленский — это президент, отдавший свою страну в распоряжение импералистических планов НАТО, США и ЕС», — сказал секретарь движения Лоренцо Ланг. По его словам, правительство Украины и страны НАТО «несут совместную ответственность за волну смертей и страданий».

Ланг подчеркнул, что участие Италии в украинском конфликте должно быть прекращено как можно скорее.

Также Quotidiano Nazionale пишет, что украинские беженцы, приехавшие в Италию после начала боевых действий на родине, выстроились вдоль маршрута кортежа Зеленского, приветствуя президента Украины и выкрикивая «Украина, Украина, победа!». Также они скандировали «Добро пожаловать».

13 мая Зеленский прибыл в Италию и встретился с президентом Серджо Маттареллой. Он поблагодарил его за «последовательную позицию по поддержке Украины» и военную помощь. Также украинский лидер получил аудиенцию у папы римского Франциска и провел переговоры с премьер-министром страны Джорджей Мелони. По итогам разговора с ней он заявил, что «есть очень важные решения по защите <...> неба».

Российская сторона неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину, что, по мнению Москвы, лишь затягивает конфликт, но при этом цели специальной военной операции будут выполнены в любом случае.

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Теги
Владимир Зеленский Украина Италия Рим протест
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