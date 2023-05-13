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Зеленский приедет в Германию для получения премии Карла Великого

dpa: Зеленский приедет в Германию для получения премии имени Карла Великого
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетит с официальным визитом Германию, чтобы как представитель украинского народа принять премию имени Карла Великого. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на свои источники.

О том, что Зеленский в мае посетит Германию для получения от канцлера Олафа Шольца этой премии, писала газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительственных кругах. В обосновании вручения награды говорится, что украинцы защищают не только свою страну, но «и Европу и европейские ценности». Издание отмечает, что, если Зеленский сможет приехать в Германию, это будет его первым визитом в республику с начала военной операции.

Международная премия имени Карла Великого дается за вклад в объединение Европы. Она присуждается ежегодно с 1950 года в городе Ахен на западе Германии тем, кто внес вклад в осуществление идеалов, под которыми учреждена награда. Она названа в честь Карла Великого, основателя Франкской империи в XIII веке. Лауреаты премии награждаются грамотой, медалью и символической наградой в €5 тыс. В 2022 году премии удостоили лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Веронику Цепкало.

13 мая Зеленский прибыл в Рим для встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском. В начале мая президент посетил Финляндию, где также встретился с руководством страны. Он принял участие во встрече премьер-министров Северной Европы, на которой, в частности, обсуждали конфликт на Украине и поддержку Киева.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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