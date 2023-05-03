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Израиль заключил перемирие с палестинскими радикалами

Reuters: Израиль и радикалы из сектора Газа заключили перемирие

Израиль и палестинские радикалы достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и ООН. Об этом в сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

По словам чиновника, режим прекращения огня уже вступил в силу.

Днем израильская армия сообщила, что по южным регионам из сектора Газа была выпущена 21 ракета. Четыре из них перехватила система ПВО. В ответ Израиль нанес удары по сектору Газа. 

Ответственность за удары взяли на себя ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России). Боевики выпустили ракеты после смерти одного из лидеров «Исламского джихада» Хадера Аднана, который умер после 86 дней голодовки в израильской тюрьме. Власти еврейского государства обвиняли его в участии в террористической группе. После известий о смерти Аднана несколько сотен человек в секторе Газа вышли на митинг.

Теги
Израиль Палестина сектор Газа перемирие
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