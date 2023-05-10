Израиль сообщил о выпущенных из Газы нескольких сотнях ракет

Times of Israel: по Израилю выпущено около 300 ракет, часть из них сбита силами ПВО

Фото: Ammar Awad / Reuters

«Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) 10 мая выпустила по территории Израиля почти 300 ракет, часть из них была сбита системой ПВО «Железный Купол», заявили в армии обороны Израиля, передает The Times of Israel.

По меньшей мере три ракеты упали в населенных пунктах, остальные не нанесли ущерба. В городе Ашкелон на юге страны пострадали восемь человек, пишет издание со ссылкой на медиков.

В то же время Израиль нанес десятки ударов с воздуха по ракетным установкам и другой инфраструктуре «Исламского джихада» в ходе ответного удара 10 мая. Минздрав Газы сообщил о гибели 20 человек.

«Мы наносим удары по тем, кто запускает в нас ракеты» — сообщил газете представитель Армии Израиля Даниэль Хагари.

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