В приграничном с Россией районе Литвы разбился самолет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:47
Папа римский Франциск принял Зеленского в Ватикане Политика, 18:42
Крушение Ми-8 и Су-34 в Брянской области. Видео Политика, 18:41
В Киеве произошел пожар рядом с телевышкой Общество, 18:32
«Зенит» на последней минуте вырвал ничью в день празднования чемпионства Спорт, 18:30
Генерал Украины заявил о преимуществе российских войск перед ВСУ Политика, 18:17
В приграничном с Россией районе Литвы разбился самолет Общество, 18:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чуйченко предложил признавать иноагентами за нарушение духовных ценностей Политика, 18:11
Парламент Швейцарии счел возможным реэкспорт оружия на Украину Политика, 18:10
РФС признал ошибку судьи в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком» Спорт, 17:44
Тренер клуба РПЛ объяснил свои слова о необходимости «задушить одну змею» Спорт, 17:42
«Коммерсантъ» узнал о крушении 2 российских вертолетов и 2 самолетов Политика, 17:12
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 17:10
Рабочий погиб при обрушении перекрытий в усадьбе в центре Москвы Общество, 17:04
Общество ,  
0 

В приграничном с Россией районе Литвы разбился самолет

В приграничном с Россией Юрбаркском районе Литвы разбился легкомоторный самолет

В Юрбаркском районе, недалеко от аэродрома, упал самолет. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на полицию.

Пилот погиб. Инцидент произошел деревне Наукаймис в районе страны, который граничит с Россией.

Региональная газета Šviesa сообщила, что аэродром, на котором произошла авария, принадлежит Ассоциации прикладной авиации. Пилот состоял в ней.

«Авария произошла, когда самолет при взлете не набрал необходимой высоты, застрял на пути электрических проводов и упал», — сообщило издание.

В апреле в Волгоградской области упал легкомоторный самолет «Бекас». Пилот погиб. Авария случилась при взлете. Участок поля не был предназначен для взлета и посадки воздушных судов. За штурвалом машины сидел ее владелец.
 

Теги
Литва Россия самолет
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о крушении 2 российских вертолетов и 2 самолетов
Политика
Летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за поломки автопилота
Общество
«Аэрофлот» рассказал, что произошло с севшим в Шереметьево самолетом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter