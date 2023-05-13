В приграничном с Россией Юрбаркском районе Литвы разбился легкомоторный самолет

В приграничном с Россией районе Литвы разбился самолет

В Юрбаркском районе, недалеко от аэродрома, упал самолет. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на полицию.

Пилот погиб. Инцидент произошел деревне Наукаймис в районе страны, который граничит с Россией.

Региональная газета Šviesa сообщила, что аэродром, на котором произошла авария, принадлежит Ассоциации прикладной авиации. Пилот состоял в ней.

«Авария произошла, когда самолет при взлете не набрал необходимой высоты, застрял на пути электрических проводов и упал», — сообщило издание.

В апреле в Волгоградской области упал легкомоторный самолет «Бекас». Пилот погиб. Авария случилась при взлете. Участок поля не был предназначен для взлета и посадки воздушных судов. За штурвалом машины сидел ее владелец.

