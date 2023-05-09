Летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за поломки автопилота

Фото: Ian Waldie / Getty Images

Самолет, направлявшийся из Москвы в Стамбул, вернулся обратно в аэропорт вылета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия», которой принадлежит борт.

«Рейс Москва — Стамбул SU 5537 вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Оперативно принято решение о выполнении данного рейса на резервном воздушном судне», — заявили в компании.

«Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишут, что неисправность связана с автопилотом.

Самолет Boeing 737-800 вылетел из московского аэропорта Шереметьево около 12:50 по местному времени. На сайте аэропорта сказано, что он выполнял рейс FV 5537. Ожидалось, что борт прибудет в Стамбул около 18:25.

На сайте сервиса FlightRadar24, который отслеживает полеты, указано, что самолет, летевший этим рейсом, совершил разворот над поселками Крутец и Выша в Мордовии.

В марте самолет авиакомпании «Ижавиа», летевший из Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт вылета сразу после взлета. На его борту находились 88 пассажиров и четверо членов экипажа. Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, борт подал сигнал тревоги через десять минут после взлета. В этот момент он находился на высоте 3 тыс. м над городом.

Причиной возврата в аэропорт, писал «Интерфакс», могло стать возгорание в одном из двигателей. Собеседник агентства сказал, что туда могла попасть птица.