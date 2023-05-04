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«Аэрофлот» рассказал, что произошло с севшим в Шереметьево самолетом
Перед посадкой в Шереметьево у летевшего из Казани самолета ложно сработал индикатор
Самолет «Аэрофлота» запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщил Telegram-канал 112 и источник «Известий». В пресс-службе аэропорта сказали РБК, что самолет благополучно сел, а в «Аэрофлоте» заявили, что посадка прошла в штатном режиме.
«Посадка воздушного судна в 13:00 благополучно, на данный момент происходит штатное обслуживание пассажиров. За дополнительными комментариями обращайтесь в авиакомпанию», — сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.
Представитель авиакомпании уточнил, что инцидент произошел с рейсом SU1191, летевшим из Казани в Москву. На борту «ложно сработала индикация двери багажного отсека». Самолет сел в штатном режиме, заявили в «Аэрофлоте».
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