«Коммерсантъ» узнал о крушении 2 российских вертолетов и 2 самолетов

Истребитель Су-35 (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В Брянской области практически одновременно потерпели крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России. По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты — оказать им подстраховку в случае, если Су будут сбиты, в том числе подобрать экипажи. Вследствие крушения погибли экипажи всех четырех бортов, пишет "Коммерсантъ".

Днем 13 мая телеграм-каналы и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщили, что в Брянской области разбился Су-34, упав неподалеку от украинской границы. Телеграм-канал Mash сообщил, что второй истребитель Су-35 потерпел крушение, его нашли в селе Шкрябино Стародубского района.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после крушения вертолета в Клинцах пострадала одна женщина, также были повреждены пять домов. Город находится на юго-западе региона, неподалеку от Черниговской области Украины. По данным ТАСС, у вертолета загорелся двигатель. По словам местных жителей, перед тем как упасть, он кружил в воздухе, после чего произошел взрыв. Телеграм-канал «112» сообщил, что второй Ми-8 потерпел крушение под Брянском.

"Коммерсантъ" со ссылкой на неназванных специалистов пишет, что, судя по видео очевидцев, на котором виден подлет ракеты к вертолету, атака могла быть проведена с самолетов или вертолетов, возможно авиагруппа попала в засаду.

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