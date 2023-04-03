В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Михаил Галустян получил армянский паспорт Общество, 15:10
WSJ сообщила о закупке Японией российской нефти по цене выше потолка Бизнес, 14:59
Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна Политика, 14:53
Участники рынка обсудили пути развития индустрии беттинга в России Новая Экономика, 14:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:50
На работе подозреваемой в убийстве Татарского рассказали о ней Политика, 14:49
Столтенберг назвал дату вступления Финляндии в НАТО Политика, 14:43
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Играющий в РПЛ голландец получил срок за ДТП с погибшим ребенком Спорт, 14:42
«Домклик» зафиксировал скачок спроса на ипотеку в марте Недвижимость, 14:39
Экономика блоггинга: сколько может заработать эксперт в 2023 году Pro, 14:36
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет Общество, 14:32
Гатчина стала столицей Ленинградской области Политика, 14:19
Силуанов не увидел быстрого решения по обмену замороженных активов России Финансы, 14:18
В «Арисе» заявили о желании выкупить Кокорина у итальянского клуба Спорт, 14:17
Общество ,  
0 

В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Волгоградской области упал легкомоторный самолет, его пилот погиб, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Инцидент произошел вблизи населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района. Там упал легкий одномоторный самолет «Бекас», в результате чего пилот погиб», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что других жертв и разрушений нет.

Портал V1.ru со ссылкой на экстренные службы пишет, что после взлета легкий самолет начал терять высоту и рухнул на землю, перевернувшись вниз кабиной.

По данным телеграм-канала «112», 59-летний пилот Юрий Орешкин потерял управление при заходе на посадку. Канал уточняет, что самолет принадлежит клубу «Орленок» и предназначен для обработки сельхозугодий.

РБК обратился за комментарием в Южную транспортную прокуратуру и Западное МСУ на транспорте СКР.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Как инвестору подготовиться к новому мировому кризису. Мнения аналитиков
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Теги
самолет Волгоградская область
Материалы по теме
Самолет приземлился на лед Байкала, чтобы пассажиры пообедали
Общество
Десять человек пострадали на попавшем в зону турбулентности самолете
Общество
Летевший из Владивостока в Москву самолет экстренно сел в Иркутске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter