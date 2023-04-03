В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

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В Волгоградской области упал легкомоторный самолет, его пилот погиб, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Инцидент произошел вблизи населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района. Там упал легкий одномоторный самолет «Бекас», в результате чего пилот погиб», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что других жертв и разрушений нет.

Портал V1.ru со ссылкой на экстренные службы пишет, что после взлета легкий самолет начал терять высоту и рухнул на землю, перевернувшись вниз кабиной.

По данным телеграм-канала «112», 59-летний пилот Юрий Орешкин потерял управление при заходе на посадку. Канал уточняет, что самолет принадлежит клубу «Орленок» и предназначен для обработки сельхозугодий.

РБК обратился за комментарием в Южную транспортную прокуратуру и Западное МСУ на транспорте СКР.