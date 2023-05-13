Подоляк назвал уместным гуманитарное посредничество папы римского

Папа римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Посредничество папы римского Франциска уместно в гуманитарных вопросах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

«Нет никаких сомнений в том, что посредничество папы римского было бы уместным в гуманитарных вопросах, включая поддержку процесса обмена пленными, возвращение украинских детей и регистрацию всех незаконно перемещенных в Россию граждан Украины», — сказал Подоляк.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию. Он заявил, что встретится с президентом страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

В начале мая папа римский сообщил, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но она еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он. Официальный представитель МИДа Мария Захарова после этого заявила, что Россия не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию на Украине.

До этого понтифик обращался к президентам России и Украины. Владимира Путина он призвал «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

