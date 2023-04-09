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Политика ,  
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На митинге в Грузии потребовали освободить Саакашвили

На митинге в Грузии потребовали освободить Саакашвили и выполнить условия Евросоюза
Фото: mari_nikuradze / Twitter
Фото: mari_nikuradze / Twitter

В Тбилиси прошел мирный митинг поддерживающей Михаила Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) под лозунгом «Вместе в Европу», на котором участники выдвинули четыре требования к власти, передает портал «Новости — Грузия».

Их озвучил лидер ЕНД Леван Хабеишвили:

  • освободить Михаила Саакашвили, который находится под арестом, но из-за ухудшения состояния здоровья был отправлен в больницу, а также основателя телеканала Mtavari Ники Гварамия;
  • отправить в отставку судей, против которых ввели санкции США в связи с их причастностью «к значительной коррупции»;
  • освободить Лазара Григориадиса, задержанного во время акций протеста в марте против закона об иноагентах;
  • выполнить условия ЕС для вступления страны в союз: в частности, речь о деолигархизации, судебной и избирательной реформах.

Телеканал Imedi отмечает, что митинг продлился около полутора часов. По данным корреспондента Paper Kartuli, в нем приняли участие от двух до пяти тысяч человек.

От участия в акции отказались другие оппозиционные партии, например «За Грузию» и «Лело», отмечает портал «Новости — Грузия». В партии «За Грузию» заявили, что нельзя использовать в политических целях памятную дату 9 апреля. В этот день в 1989 году в Тбилиси силовики разогнали митинг, одним из требований которого было предоставление независимости Грузии. Тогда погиб 21 человек, сотни пострадали.

Теги
Грузия вступление в ЕС Михаил Саакашвили митинг
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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