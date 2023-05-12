Путин обсудил с президентом ЮАР саммит БРИКС и поставки зерна

Сирил Рамафоза и Владимир Путин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили готовящиеся совместные мероприятия — саммит Россия — Африка 26–29 июля в Санкт-Петербурге и встречу на высшем уровне БРИКС 22–24 августа в Йоханнесбурге под южноафриканским председательством.

«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена готовность российской стороны поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе», — сообщили в Кремле.

Путин и Рамафоза также поговорили о конфликте на Украине. Российский президент «изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима», заявил, что Москва никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке и поддержал идею коллеги из ЮАР об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования конфликта.

Россия примет участие в работе саммита в ЮАР, однако перед этим собирается уточнить позицию страны по выходу из юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (ЮАР признает юрисдикцию МУС и должна исполнять его поручения). О том, в каком формате президент будет участвовать в мероприятии, Кремль пока не сообщал. Участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи — единственный вариант, который видят власти ЮАР, писала газета Sunday Times со ссылкой на источник.

17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Львовой-Беловой. В суде считают, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». В Кремле и МИД России решение МУС назвали «ничтожным», подчеркнув, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.