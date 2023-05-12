Медведев обвинил США и Европу в приближении третьей мировой войны

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

США и Европа, которые поставляют оружие Украине и «поощряют террор» в приграничных регионах России, ведут дело к третьей мировой войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

По его словам, против России развязана полномасштабная гибридная война.

«Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства», — сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Таким образом, они «фактически ведут дело к третьей мировой войне», в которой, как считает замглавы Совбеза, победителей быть не может.

Ранее о риске начала третьей мировой войны заявил и бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ. Причиной этого, по его мнению, стали действия президента США Джо Байдена. Вашингтон хочет добиться полной капитуляции России, какой «она добилась от Японии» после атак на Хиросиму и Нагасаки, считает экс-губернатор японской столицы. Как отметил Масудзоэ, на Украину поставляется все больше оружия, а США «смеясь побуждают Киев воевать, пока он не вернет все территории».

Об угрозе третьей мировой войны из-за конфликта на Украине также говорили бывший президент США Дональд Трамп и глава Чечни Рамзан Кадыров.