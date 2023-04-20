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Бывший глава Токио обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны

Бывший губернатор Токио Масудзоэ: Байден толкает мир к третьей мировой войне
Фото: Takashi Aoyama / Getty Images
Фото: Takashi Aoyama / Getty Images

Действия президента США Джо Байдена повышают риск начала третьей мировой войны. Об этом заявил бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ, передает Yahoo News Japan.

«Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки», — считает он. Масудзоэ предупредил, что в таком случае Москва ответит.

По словам бывшего губернатора Токио, когда он увидел, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, то подумал, что Байдену следует одуматься.

Экс-глава Токио отметил, что на Украину поставляется все больше оружия и военная промышленность США «смеясь побуждает Киев воевать, пока он не вернет все территории». Это может перерасти в третью мировую войну, подчеркнул он.

«Я знаю, что Соединенные Штаты хотят быть лучшими в мире, но нам нужно как можно скорее потушить пожар на Украине и перестроить весь мир», — заключил Масудзоэ.

После начала конфликта на Украине 45-й президент США Дональд Трамп, предшественник Байдена, тоже не раз говорил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. Республиканец обвинял в этом в том числе действующего американского лидера и его администрацию. Он критиковал масштабы американской помощи Киеву: «У нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги».

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В конце февраля Трамп сказал, что президент США «систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной». До этого экс-президент утверждал, что Байден «в силу своей слабости и некомпетентности» подвел мир к новому вооруженному противостоянию.

Теги
Персоны
Япония Джо Байден США Третья мировая война

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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