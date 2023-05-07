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Кеннеди-младший счел конфликт на Украине самым жестоким со Второй мировой

Роберт Кеннеди-младший: Россия не может проиграть в конфликте на Украине

Конфликт на Украине стал самым жестоким со времен Второй мировой войны. Об этом заявил Роберт Кеннеди-младший — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты страны в интервью All-in Podcast.

«Это самый жестокий конфликт со времен Второй мировой войны», — сказал политик. Россия не может проиграть в конфликте на Украине, добавил кандидат в президенты США.

Роберт Кеннеди-младший — сын сенатора от штата Нью-Йорк (1965–1968), бывшего генпрокурора США (1961–1964) и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, который приходится братом экс-президенту США (1961–1963) Джону Кеннеди. И Роберт Кеннеди-старший, и Джон Кеннеди были убиты во время своих предвыборных кампаний.

Кеннеди-младший — адвокат и экологический активист. После начала пандемии COVID-19 он выступал против прививок и критиковал действия властей США по борьбе с коронавирусом.

CNN сообщал о планах 69-летнего Кеннеди-младшего принять участие в президентской гонке в 2024 году от Демократической партии. В начале апреля казначей штаба политика Джон Салливан подтвердил подачу заявки в Федеральную избирательную комиссию США.

Конфликт на Украине — это огромная проблема для Вашингтона, так как он ускоряет сближение России с Китаем, говорил ранее Кеннеди. Подобный исход он называл худшим для Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Кеннеди, мог бы избежать конфликта с Россией, если бы до 24 февраля 2022 года публично заявил об отсутствии у Украины намерений вступать в НАТО.

При этом на украинского президента оказывали давление неоконсерваторы в администрации Джо Байдена, а также «жестокие фашистские элементы» в правительстве Украины, говорил Кеннеди. Утверждения, что Россия развязала конфликт, он называл абсурдными и сравнивал их с обвинениями при вторжении США в Ирак

Теги
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