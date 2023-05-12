Застрявший на дереве беспилотник обнаружили в парке на северо-западе Москвы

В парке на северо-западе Москвы обнаружили застрявший на дереве дрон

В парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы обнаружили застрявший на дереве беспилотник, владельца дрона устанавливают, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб. Также об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По словам собеседника агентства, найденный дрон — небольшого размера и без боеприпаса.

«По предварительной информации, беспилотник был запущен местными жителями. Правоохранители уже начали поиск хозяина дрона», — добавил он.

По данным телеграм-канала Baza, беспилотник запустили дети.

В управлениях МЧС и МВД по Москве информации об этом нет, в администрации парка также не подтвердили РБК эти данные.

В Москве и Подмосковье с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников. Это произошло на фоне атаки дронов на резиденцию президента в Кремле. Никто не пострадал. Москва возложила ответственность за это на Киев, украинские власти отрицают причастность к произошедшему.

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил об административной и уголовной ответственности за несанкционированный запуск дронов. По ч.2 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства) предусмотрены штрафы от 30 до 50 тыс. руб. для граждан, от 50 до 100 тыс. руб. — для должностных лиц, от 300 до 500 тыс. руб. — для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает, если правонарушение повлекло по неосторожности частный вред здоровья людей или их смерть.