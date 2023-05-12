В Петербурге создали спецподразделение полиции по борьбе с дронами

Полицейских вооружили снайперскими винтовками, карабинами и средствами для подавления дронов. Работу силовики начали 9 мая — они дежурили на крышах зданий в центре города и патрулировали улицы

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В полиции Петербурга появился специальный отдел, отвечающий за обеспечение безопасности в воздухе во время проведения массовых мероприятий, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники выполняют различные задачи. Это и мобильные патрули, задача которых задерживать операторов БПЛА. Это и группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами. Это и специальные технические группы, использующие технические средства подавления и нейтрализации дронов. В состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях», — уточнил представитель полиции.

Подразделение начало свою работу 9 мая. На крышах зданий в центре города разместились пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями. Несколько наземных постов обеспечивали дополнительное наблюдение, также сотрудники в составе мобильных нарядов патрулировали улицы в целях выявления операторов беспилотников.

«Результатом работы подразделения при содействии коллег из других силовых ведомств стало отсутствие происшествий в праздничный день», — заключили в ГУ МВД.

3 мая пресс-служба президента сообщила о ночной атаке дронов на Кремль. Во время нее никто не пострадал. Кроме того, за последние недели беспилотники атаковали ряд российских нефтебаз и НПЗ.

На фоне атак власти начали запрещать использование беспилотников в регионах. К 11 мая запрет на использование БПЛА ввели около 50 регионов России.