В Подмосковье запретили полеты беспилотников

Ранее о решении запретить полеты беспилотников объявили власти Москвы и Санкт-Петербурга. В пресс-службе губернатора Подмосковья уточнили, что запрет на полеты дронов в регионе действует с апреля

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В Московской области запретили полеты беспилотников, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.

«На заседании Оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья», — говорится в сообщении.

Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.

Ранее о решении запретить полеты беспилотников объявили власти Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло на фоне попытки атаки двух украинских беспилотников на резиденцию президента в Кремле. В Киеве причастность к атакам опровергли.

В пресс-службе Кремля заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, добавили там. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили там.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атаку беспилотников на Кремль терактом и призвал признать «киевский режим» террористической организацией. «Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что Украина не атаковала Москву. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого», — отметил глава государства.