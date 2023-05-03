В Подмосковье запретили полеты беспилотников
В Московской области запретили полеты беспилотников, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.
«На заседании Оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья», — говорится в сообщении.
Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.
Ранее о решении запретить полеты беспилотников объявили власти Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло на фоне попытки атаки двух украинских беспилотников на резиденцию президента в Кремле. В Киеве причастность к атакам опровергли.
В пресс-службе Кремля заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, добавили там. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили там.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атаку беспилотников на Кремль терактом и призвал признать «киевский режим» террористической организацией. «Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что Украина не атаковала Москву. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого», — отметил глава государства.
К 3 мая запрет на использование беспилотников ввел уже 41 российский регион. Большая часть из них ввели ограничения после конца октября 2022 года постановлениями губернаторов, которые прямо ссылаются на указ президента от 19 октября № 757. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования: от максимального — военного положения (для новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) — до уровня базовой готовности.