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В Крыму предупредили об «опустошении» Британии после отправки ракет Киеву

Постпред Крыма Мурадов: Британия может стать «опустошенной» из-за поставок снарядов Киеву
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

После поставок Украине дальнобойных ракет и снарядов с обедненным ураном «для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли» Великобритания сама рискует превратиться в «опустошенную территорию», заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов «РИА Новости».

По его словам, конфликт между Россией и Украиной не имеет отношения к Великобритании, а Лондон проявляет по отношению к Москве неспровоцированную агрессию. «Хочется верить, что еще не все британцы лишились инстинкта самосохранения, которого, судя по всему, их пытаются лишить правящие англичанами иностранцы», — отметил Мурадов.

В конце апреля Британия отправила Украине снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин предупреждал, что если «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена реагировать.

11 мая британское Минобороны подтвердило передачу Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. До этого CNN со ссылкой на источники передавал, что Лондон получил от Киева гарантии об отказе от поражения этими ракетами территории в глубине России, но их можно применять для ударов по «суверенной территории Украины».

Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума, а в прошлом сентябре в ее состав вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Украина и западные страны не признали итогов референдумов — Киев не раз говорил о намерении вернуть утраченные территории, включая Крым. Российские власти, в свою очередь, обещают защищать свою территорию «всеми имеющимися силами и средствами».

В Кремле пообещали «адекватный ответ» на передачу ракет с дальностью стрельбы более 250 км. Путин, говоря о последствиях поставок на Украину западных дальнобойных систем вооружений, предупреждал, что российские войска тогда будут отодвигать «зону безопасности» дальше от границ страны.

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