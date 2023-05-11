Военные Израиля ликвидировали одного из командиров «Исламского джихада»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции «Щит и стрела» нанесла удар по командиру ракетных войск «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в секторе Газа, сообщается в телеграм-канале Вооруженных сил Израиля.

Этот командир, по данным ЦАХАЛ, «принимал значительное участие в ракетном обстреле Израиля».

Как уточняет Al Jazeera, речь идет об Али Гали. Израильские военные обстреляли верхний этаж здания жилого комплекса в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего погибли несколько человек, в том числе командир «Исламского джихада». Его смерть подтвердили и сами боевики. По данным телеканала, это уже не первое покушение на Али Гали, еще одно было в 2014 году.

Об операции «Щит и стрела» Армия обороны Израиля объявила в ночь на 9 мая. Там уточняли, что наносят удары по объектам «Исламского джихада» в Газе. Это стало ответом на предыдущие обстрелы израильской территории, поясняет ЦАХАЛ.

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В результате израильских атак, по последним данным, погибли по меньшей мере 24 палестинца, в том числе пять женщин и пять детей, а также трое лидеров «Исламского джихада». Среди погибших есть и гражданин России Джамал Абу Хасван. В квартиру, где он жил с женой и детьми, попала ракета, убив всю семью.