Врачи: один человек погиб при попадании ракеты в дом в израильском Реховоте, семеро ранены

Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом

Фото: Ammar Awad / Reuters

Ракета попала в жилой дом в городе Реховот в центральной части Израиля, в результате один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) в Twitter.

Четверо пострадавших, по данным медицинской организации, находятся в состоянии средней степени тяжести, также ранения получил ребенок.

Снаряд попал в жилой дом около 18:20 по местному времени (совпадает с мск), передает Haaretz. Ранее в городе и соседних населенных пунктах зазвучала воздушная тревога. Затем тревогу начали объявлять в городах на границе с сектором Газа.

После удара возникла угроза обрушения здания, сообщает газета со ссылкой на пожарную службу.

Как минимум три ракеты также попали в здания в Сдероте. По информации Haaretz, в результате никто не пострадал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что авиация нанесла удар по пусковым установкам «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в секторе Газа на фоне обстрела. Организация после этого подтвердила, что несет ответственность за атаку.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с офицерами военной разведки после случившегося, сообщила канцелярия главы правительства.

В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Щит и стрела». Военные наносят удары по объектам «Исламского джихада» в Газе в ответ на обстрелы израильской территории, отметили в ЦАХАЛ. На следующий день армия сообщила, что «Исламский джихад» выпустил по израильской территории несколько сотен ракет. Часть из них была перехвачена системой противоракетной обороны. В то же время Израиль нанес десятки ударов с воздуха по ракетным установкам и другой инфраструктуре «Исламского джихада» в ходе ответного удара 10 мая.

11 мая Вооруженные силы Израиля сообщили, что в ходе операции «Щит и стрела» был убит командир ракетных войск «Исламского джихада», который, по данным ЦАХАЛ, «принимал значительное участие в ракетном обстреле Израиля». Это был Али Гали, утверждал телеканал Al Jazeera. Ранее сообщалось об уничтожении еще трех лидеров «Исламского джихада».