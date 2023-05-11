Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 16:21
Власти ответили на сообщения военкоров о начале контрнаступления Украины Политика, 22:38
ЮАР отвергла обвинения посла США в поставках оружия России Политика, 22:22
США допустили санкции против Грузии из-за авиасообщения с Россией Политика, 22:20
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Даниил Медведев ответил на сравнение со злодеем на корте Спорт, 21:57
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его подготовке ко второй операции Политика, 21:33
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
ANSA узнало о предстоящей встрече папы римского и Зеленского Политика, 21:29
Украинские митингующие в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича Политика, 21:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Овечкин назвал свою символическую сборную хоккеистов всех времен Спорт, 21:11
Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом Политика, 21:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:05
Нетипичное решение: как люди с РАС помогают бизнесу обучать нейросети Тренды, 21:04
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом

Врачи: один человек погиб при попадании ракеты в дом в израильском Реховоте, семеро ранены
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Ракета попала в жилой дом в городе Реховот в центральной части Израиля, в результате один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) в Twitter.

Четверо пострадавших, по данным медицинской организации, находятся в состоянии средней степени тяжести, также ранения получил ребенок.

Снаряд попал в жилой дом около 18:20 по местному времени (совпадает с мск), передает Haaretz. Ранее в городе и соседних населенных пунктах зазвучала воздушная тревога. Затем тревогу начали объявлять в городах на границе с сектором Газа.

После удара возникла угроза обрушения здания, сообщает газета со ссылкой на пожарную службу.

Как минимум три ракеты также попали в здания в Сдероте. По информации Haaretz, в результате никто не пострадал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что авиация нанесла удар по пусковым установкам «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в секторе Газа на фоне обстрела. Организация после этого подтвердила, что несет ответственность за атаку.

Читайте на РБК Pro
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Российские суды «подыгрывают своим» на фоне санкций. Почему это проблема
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с офицерами военной разведки после случившегося, сообщила канцелярия главы правительства.

В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Щит и стрела». Военные наносят удары по объектам «Исламского джихада» в Газе в ответ на обстрелы израильской территории, отметили в ЦАХАЛ. На следующий день армия сообщила, что «Исламский джихад» выпустил по израильской территории несколько сотен ракет. Часть из них была перехвачена системой противоракетной обороны. В то же время Израиль нанес десятки ударов с воздуха по ракетным установкам и другой инфраструктуре «Исламского джихада» в ходе ответного удара 10 мая.

11 мая Вооруженные силы Израиля сообщили, что в ходе операции «Щит и стрела» был убит командир ракетных войск «Исламского джихада», который, по данным ЦАХАЛ, «принимал значительное участие в ракетном обстреле Израиля». Это был Али Гали, утверждал телеканал Al Jazeera. Ранее сообщалось об уничтожении еще трех лидеров «Исламского джихада».

Теги
Израиль раненые погибшие ракетный удар
Материалы по теме
Военные Израиля ликвидировали одного из командиров «Исламского джихада»
Политика
Израиль сообщил о выпущенных из Газы нескольких сотнях ракет
Политика
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили десятки ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter