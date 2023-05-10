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Рогов сообщил о списке жертв у задержанного в Запорожье украинца

Рогов: у задержанного ФСБ за подготовку терактов в Запорожской области был список жертв
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Кадры задержания (Фото: vrogov / Telegram)

У задержанного гражданина Украины, планировавшего серию терактов в Запорожской области, был список лиц, на которых должно было быть совершено покушение. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать», — сказал он. Имена в списке не раскрываются.

По словам Рогова, мужчина признался, что был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины Ему также передали данные о месте, где хранились компоненты бомбы.

Ранее 10 мая ФСБ сообщила о задержании украинца, который по указанию Минобороны Украины планировал теракты в Запорожской области. Им оказался
31-летний мужчина.

По данным спецслужбы, одной из предполагаемых жертв мог стать глава отдела полиции поселка Кирилловка на юге региона.

При попытке задержания гражданин Украины оказал вооруженное сопротивление, однако сотрудникам спецназа удалось его обезоружить. По месту его жительства были изъяты компоненты для изготовления бомбы.

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СК возбудил дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению теракта). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Теги
Запорожская область теракт бомба Украина
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