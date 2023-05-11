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В Белгородской области из-за обстрела без света остались семь сел

Глава Белгородской области: семь сел в Белгородском районе обесточены из-за обстрела
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли Белгородский район, никто не пострадал, но в селе Черемошное была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенёк, с. Петровка, с. Соловьёвка. Аварийные и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела», — написал Гладков.

Накануне, 10 мая, в Белгородском районе взорвались и упали два беспилотника. Гладков сообщил, что никто не пострадал, но были повреждены автомобиль и два жилых дома: выбиты окна и посечены заборы. Позже он рассказал, что был еще и третий беспилотник, который сбили силы ПВО.

В тот же день под обстрел попал и город Шебекино. По словам главы региона, были зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Один мужчина получил осколочное ранение в голову и в итоге умер в машине скорой помощи.

В Белгородской области из-за обстрела без света остались семь сел
В Белгородской области из-за обстрела без света остались семь сел

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков отключение электричества
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